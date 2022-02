Niedersachsen : Brand in Recycling-Betrieb: Großeinsatz für Feuerwehr

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Lehrte (Region Hannover) gegen einen Brand auf dem Gelände eines Betriebes für Holzrecycling gekämpft. Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Sonntagabend ein größerer Holzhaufen in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach in der Nacht vor Ort. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte zur Unterstützung an, um mit Radladern den Holzhaufen auseinanderzuziehen und so die Löscharbeiten zu erleichtern. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden am Montag. Weil der Brand zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte, wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Angaben.

