Niedersachsen : Bis Ostern leuchtet „Schwebendes Licht“ in Marktkirche

Von diesem Samstag an leuchtet die Installation „Schwebendes Licht“ von Ludger Hinse in der Marktkirche von Hannover. Der Künstler habe bereits international in vielen prominenten Kirchen und Museen ausgestellt, teilte die Landeskirche Hannovers mit. Ein weiteres Werk von ihm sei ebenfalls bis Ostern in der Kreuzkirche in Hannover zu sehen.

Begleitet wird das „Schwebende Licht“ von einer Veranstaltungsreihe mit Lesungen, Musik und Gesprächsformaten. Der 1948 geborene Hinse lebt und arbeitet in Recklinghausen, Dülmen und Münster in Nordrhein-Westfalen. Seine Objekte seien ein ständig verändertes Spiel von Licht und Farben, von Schatten- und Lichtlinien, hieß es. Die farbige Erscheinung von...

