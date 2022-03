Delmenhorst : Bewaffneter überfällt Kiosk

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat einen Kiosk in Delmenhorst überfallen. Der Unbekannte habe das Geschäft betreten, den 51 Jahre alten Verkäufer bedroht und Bargeld aus der Kasse verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend verließ der Täter den Kiosk, stieg auf ein Fahrrad uns flüchtete. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Samstagnachmittag beobachtet haben.

