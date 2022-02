Panorama : Behörde: Vorbereitungen für Elbinsel-Sarnierung noch 2022

Zum Jahrestag der Flut hat es mit der Wiedereröffnung nicht geklappt. Das hatten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des kleinen Museums Elbinsel in Wilhelmsburg einst gewünscht. Doch immerhin tut sich langsam etwas, wie die Hamburger Finanzbehörde sagt.

Es kommt Bewegung in die Sanierung und Erweiterung des Museums Elbinsel Wilhelmsburg als künftigen Erinnerungsort zur Flutkatastrophe 1962. „Die ersten vereinbarten bauvorbereitenden Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten sind bis zum Jahr 2025 vorgesehen“, teilte die Finanzbehörde am Montag in Hamburg mit. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.