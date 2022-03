Ernst-Barlach-Museum : Beatles-Ausstellung sorgt für Besucherandrang

Die Beatles sind ein weltweites Phänomen. Auf dem Weg nach oben hat auch der Norden eine spannende Rolle gespielt, wo sie mehrere Dutzend Auftritte hatten. Warum die Musiker so faszinierend waren, zeigt eine Ausstellung in Wedel - sie erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Beatles-Ausstellung mit dem Titel „Come together“ im Ernst-Barlach-Museum in Wedel (Kreis Pinneberg) hat in den ersten beiden Wochen zahlreiche Besucher angezogen. „Come together tut gut: 1250 Besucherinnen und Besucher in den ersten zehn Tagen. Das sind viele Besucher für unser Museum und die Besucherzahlen steigen täglich“, sagte Geschäftsführeri...

