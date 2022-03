Borken : Bauernhof in Brand geraten

Auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Borken ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen seien keine Menschen oder Tiere verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner des Hofs hätten sich ins Freie retten können. Weitere Details seien noch nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Landstraße 572 im Ortsteil Burlo im betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weitläufig umfahren. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an.

