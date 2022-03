Verkehr : Bauarbeiten vor Elbtunnel: A7 in Richtung Norden gesperrt

Wegen Bauarbeiten südlich des Elbtunnels wird am Wochenende die Autobahn 7 in Richtung Norden gesperrt. Von Freitag 22.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr müssen Autofahrer in Richtung Flensburg/Kiel zwischen Hamburg-Heimfeld und -Waltershof einer Umleitung folgen. Die Autobahn südlich des Elbtunnels ist eine Brückenkonstruktion, die bis 2027 von sechs auf acht Spuren erweitert wird. Die beiden neuen Spuren werden zwischen die beiden Richtungsfahrbahnen eingefügt. Während der 55-stündigen Sperrung sollen Verbundfertigteil-Träger von zwei großen Autokränen eingesetzt werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Autofahrer können von Heimfeld über die Waltershofer Straße, den Vollhöfner Weiden und die Finkenwerder Straße bis zur Auffahrt Waltershof und weiter durch den Elbtunnel fahren. In Richtung Hamburg-Zentrum empfiehlt die Autobahn GmbH die Route über die Bundesstraße 73 und die B75 zu den Elbbrücken. Der überregionale Verkehr soll bereits ab dem Maschen...

