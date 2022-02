Panorama : Autor Michel Ruge will mit Auto bis nach Südafrika fahren

Der Hamburger Bestseller-Autor Michel Ruge (52, „Bordsteinkönig“) will mit Ehefrau Annika (45) und Tochter Jaguar (11 Monate) mit dem Auto von St. Pauli nach Südafrika fahren. „Die Tour führt über Italien nach Griechenland, geht weiter nach Israel, Saudi-Arabien, Sudan, Kenia, Mosambik, Namibia und endet am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika“, sagte Ruge der „Bild“-Zeitung (Mittwoch).

Zu der Reise unter dem Motto „Was können wir von Afrika lernen?“ habe ihn das Buch „Afrotopia“ inspiriert, in dem es um die Zukunft des Kontinents geht. In einem Buch „My Teacher Africa“ und auf Instagram will der 52-Jährige über die einjährige Reise berichten. Losgehen soll es in ein paar Wochen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.