Hamburg : Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf A7

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 7 bei Hamburg ist ein Autofahrer gestorben. Sein Wagen sei am Mittwochabend durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Unfallverursacher deutlich zu schnell in eine Ausfahrt gefahren und dort mit dem Auto kollidiert, welches schließlich an einem Baum zerschellte. Noch an der Unfallstelle erlag der offenbar unbeteiligte Fahrer demnach seinen Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen des anderen Fahrers konnte die Polizei zunächst keine...

