Demonstration : Autofahrer protestieren mit Korso gegen Spritpreiserhöhung

Mit einem Korso aus knapp 500 Fahrzeugen haben Autofahrer am Samstagabend in Hamburg und Schleswig-Holstein gegen die erhöhten Spritpreise protestiert. Die Autos legten dabei im Konvoi eine Strecke von etwa 35 Kilometern von Hamburg-Allermöhe bis nach Wedel (Kreis Pinneberg) in Schleswig-Holstein zurück, wie ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am frühen Sonntagmorgen sagte. Dabei sei es zu erheblichen Behinderungen des Individualverkehrs gekommen. Die Protestaktion verlief friedlich.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.