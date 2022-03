Schleswig-holstein : Ausstellung „Anna Ancher - Sonne. Licht. Skagen.“ im MKDW

In Dänemark kennt sie fast jeder. In Deutschland hingegen ist Anna Ancher eher eine Unbekannte. Nun widmet das Museum Kunst der Westküste auf Föhr der Skagener Künstlerin die zweite Einzelschau in Deutschland überhaupt.

Das Museum Kunst der Westküste (MKDW) in Alkersum auf Föhr widmet sich von Sonntag an in einer umfassenden Schau der Skagener Künstlerin Anna Ancher (1859-1935). Gezeigt werden 80 Gemälde und Ölskizzen Anchers. Ihr Schaffen zeichne sich durch einen innovativen Umgang mit Licht und Farbe aus, sagte Direktorin Ulrike Wolff-Thomsen am Donnerstag in Alkers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.