Hildesheim : Auseinandersetzung unter Jugendlichen: Bahnverkehr gesperrt

Wegen eines Treffens von Jugendlichen am Bahnhof von Freden (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagmorgen der Bahnverkehr zeitweise gesperrt worden. Etwa 50 Jugendliche trafen sich nach Polizeiangaben gegen Mitternacht an dem Bahnhof. Anwohner meldeten demzufolge der Polizei, dass einige Beteiligten Gegenstände ins Gleisbett warfen und es danach aussah, dass eine handgreifliche Auseinandersetzung bevorstehe.

Die angerückte Polizei sprach zahlreiche Platzverbote aus und sperrte den Bahnverkehr für rund 25 Minuten. Zwei Jugendliche hätten sich den Maßnahmen widersetzt, hieß es. Verletzt wurde niemand. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben....

