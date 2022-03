Kriminalität : Aus Sicherungsverwahrung geflohen: Mann noch nicht gefasst

Die Polizei ist weiter auf der Suche nach einem Mann, der bei einem begleiteten Ausgang aus der Sicherungsverwahrung erneut geflohen ist. „Er ist immer noch nicht gefasst“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der 53-Jährige hatte sich am Freitag gemeinsam mit einem Polizeibeamten für mehrere Stunden außerhalb der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel aufhalten dürfen. Auf dem Rückweg in die JVA hatte er sich dann jedoch abgesetzt und entkam. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb den Angaben zufolge bislang erfolglos.

Ob der Mann gefährlich ist, konnten zunächst weder Polizei noch Staatsanwaltschaft sagen. Er war 2008 wegen schwerer räuberischer Erpressung und dem Führen einer Waffe zu fünfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Strafe hat er damit bereits verbüßt. Nach Angaben der Hamburger Innenbehörde vom Wochenende war ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.