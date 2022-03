Essen : Aufräumen nach Großbrand in Möbellagerhalle: Ursache unklar

Nach dem gelöschten Großbrand in der Lagerhalle eines Essener Möbelhauses sind am heutigen Mittwoch die Aufräumarbeiten angelaufen. „Die Bagger reißen alles ein“, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr. Die etwa 30 mal 80 Meter große Halle hatte bis zum frühen Mittwochmorgen komplett in Flammen gestanden. Das Gebäude, in dem auf mehreren Etagen Möbel lagerten, sei ein „Totalverlust“. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte...

