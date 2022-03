Staatsanwaltschaft Duisburg : Anklage nach Rockermord mit zerstückelter Leiche

Gut acht Jahre nach dem Mord an einem Hells-Angels-Rocker hat die Staatsanwaltschaft Duisburg Anklage gegen fünf Mitglieder der Bande wegen Strafvereitelung erhoben. Der eigentliche Täter, der das damals 32-jährige Opfer von hinten erschossen haben soll, hatte sich in den Iran abgesetzt. Er wird in einem getrennten Verfahren verfolgt, wie ein Sprecher des Landgerichts Duisburg am Donnerstag sagte. Über die Anklageerhebung hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet.

Der Mord passierte laut Anklage im Januar 2014 in Mönchengladbach. Der Chef der Rockerbande in Oberhausen soll das Opfer erschossen haben. Der Mann sei verdächtigt worden, Geheimnisse der Rockergang verraten zu haben. Einer der Angeklagten soll dem Rocker-Boss die Waffe für die Tat angereicht haben, ein anderer soll später die Leiche zerstückelt haben....

