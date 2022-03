Amtsgericht : Angriff aus Angst vor Gift: Bewährung für Hundehalterin

Wegen eines Angriffs auf eine Spaziergängerin aus Angst vor Giftködern hat das Amtsgericht Hamburg eine 33-jährige Hundehalterin zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Schöffengericht sprach die Architekturstudentin am Freitag der vorsätzlichen Körperverletzung und Nötigung schuldig. Der Streit zwischen den Frauen am frühen Morgen des 20. Februar 2020 sei wohl ein großes Missverständnis gewesen, stellte die Richterin fest.

Beim Gassigehen mit ihren Hunden an der Außenalster waren die Angeklagte und ihre 63 Jahre alte Mutter auf die 65-jährige Spaziergängerin getroffen. Weil die 65-Jährige in einer Plastiktüte Essen dabei hatte, nahmen die Hundehalterinnen an, sie wolle nicht nur die Wasservögel füttern, sondern auch ihre vierbeinigen Lieblinge vergiften. Den Ablauf des e...

