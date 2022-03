Landgericht : Angeklagter soll schwangere Lebensgefährtin erstochen haben

Ein 38 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht in Lüneburg wegen Mordes verantworten. Der Angeklagte soll im Oktober vergangenen Jahres in der Hansestadt seine im siebten Monat schwangere Lebensgefährtin durch Messerstiche getötet haben. Zuvor habe er die 36-Jährige nach einem Streit gewürgt, sagte eine Gerichtssprecherin. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Zum ersten Verhandlungstag sind acht Zeugen geladen, insgesamt hat das Gericht sieben Verhandlungstage angesetzt.

