Flugzeugbauer : Airbus verhandelt wieder mit IG Metall über Konzernumbau

Airbus will in diesem Jahr wieder durchstarten. Ein Arbeitskampf käme dem Flugzeugbauer da gar nicht gelegen.

Im Konflikt um den Umbau der zivilen Flugzeugfertigung in Deutschland haben Airbus und die IG Metall am Montag abermals Verhandlungen begonnen. Sollte auch diese siebte Verhandlungsrunde in Hamburg kein Ergebnis bringen, will die Gewerkschaft ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufrufen. Zuletzt hatten sich Anfang Dezember mehr als ...

