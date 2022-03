Chemikalien : Ätzende Flüssigkeit auf Bussitzen: Laugeart weiter unklar

Die Polizei ermittelt weiter wegen der ätzenden Flüssigkeit auf zwei Bussitzen, die zwei Frauen in Hamburger Linienbussen schwer an der Haut verletzt hatte. Die Kriminaltechnik prüfe noch die mutmaßliche Lauge, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Hamburg. Es sei zunächst weiter unklar, um welche Flüssigkeit es sich konkret gehandelt habe.

Die Polizei sowie die Busgesellschaften...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.