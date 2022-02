Fussball : 96 profitiert: 25.000 Zuschauer schon früher möglich

In Niedersachsen sollen früher als bundesweit geplant wieder bis zu 25.000 Zuschauer in ein Fußball-Stadion kommen dürfen. Dieser deutschlandweit ab dem 4. März geplante Öffnungsschritt soll in Niedersachsen bereits ab dem 24. Februar gelten, teilte Fußball-Zweitligist Hannover 96 am Donnerstag nach einer Videokonferenz der Landesregierung mit den niedersächsischen Profisport-Vereinen mit. Die Regierung selbst stellte am Donnerstag entsprechende Eckpunkte neuer Corona-Regeln vor. Eine Änderung der aktuellen Corona-Verordnung liegt allerdings noch nicht vor. Dies wird voraussichtlich in der kommenden Woche der Fall sein.

Die 96er werden davon besonders profitieren. Denn so dürfen das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (2. März) und auch das Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel (25. Februar) aller Voraussicht nach bereits vor bis zu 25.000 Fans stattfinden. Der Club startete am Donnerstag einen Vorverkauf für beide Partien. Im Stadion sollen dann allerdings wei...

