Unfall : 91-Jähriger im Gartenteich ertrunken

Ein 91 Jahre alter Mann ist in seinem Gartenteich in Iserlohn ertrunken. Der Rentner habe am Sonntagnachmittag zunächst Sträucher und Pflanzen geschnitten und sich dann dem Teich in seinem Garten gewidmet, sagte ein Polizeisprecher des Märkischen Kreises am Montag. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.

Seine Ehefrau habe sich Sorgen gemacht, weil ihr Mann abends nicht ins Haus gekommen war. Die etwas gebrechliche 89-Jährige habe zunächst selber nachgeschaut, ihren Mann auf den ersten Blick in der Dunkelheit jedoch nicht finden könne. Daher habe sie einen Nachbarn um Hilfe gebeten. Dieser habe den Garten mit einer Taschenlampe abgesucht und den 91-Jäh...

