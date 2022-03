Plön : 89-Jährige am Telefon um fünfstellige Summe betrogen

Eine 89 Jahre alte Frau aus Preetz im Kreis Plön ist von Telefonbetrügern mit dem sogenannten Enkeltrick um einen hohen Bargeldbetrag gebracht worden. Ein angeblicher Anwalt habe der alten Dame weisgemacht, ihr Sohn sitze nach einem Verkehrsunfall im Gefängnis, teilte die Polizei am Freitag mit. Für seine Freilassung benötige er eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro. In der Folge setzten die Betrüger die Frau am Donnerstag über mehrere Stunden so sehr unter Druck, dass sie schließlich einer Abholerin, die an ihrer Wohnanschrift erschien, einen fünfstelligen Betrag übergab.

Auch in Kiel registrierte die Polizei am Donnerstag weitere ähnliche Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen am besten sofort aufzulegen und nicht auf Fragen nach Vermögensverhältnissen einzugehen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.