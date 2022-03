Paderborn : 25-Jähriger fordert zu Straßenrennen auf und baut Unfall

In Paderborn hat ein 25-Jähriger an einer Ampel einen anderen Autofahrer zu einem Straßenrennen herausgefordert und daraufhin einen Unfall gebaut. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto, riss damit ein Straßenschild aus dem Boden und beging daraufhin Fahrerflucht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Da sich ein Zeuge am Samstagabend das Kennzeichen des Unfallwagens einprägte, konnte die Polizei den 25-jährigen Fahrer unweit der Unfallstelle finden. Sein Führerschein sowie sein Auto wurden sichergestellt....

