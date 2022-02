Hamburg : 25-Jährige in Hamburg erstochen: Freund unter Tatverdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer 25-Jährigen in Hamburg-Niendorf soll ihr Lebenspartner am Montag vor den Haftrichter kommen. Der 35-jährige Eritreer sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei mit. Er war am Sonntag kurz nach der Tat in der Wohnung eines achtstöckigen Mehrfamilienhauses festgenommen worden. Eine Anwohnerin hatte gegen Mittag die Polizei alarmiert und von einem Streit des Paares berichtet, bei dem auch ein Messer eingesetzt worden sei. Nach früheren Polizeiangaben hatte sie Blut im Hausflur gesehen.

Die Einsatz- und Rettungskräfte fanden die 25-Jährige leblos und mit Stichverletzungen in der Wohnung. Es seien sogleich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und die Frau in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei sie wenig später gestorben. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Kriminalbeamte untersuchten den Tator...

