Hagen : 19-Jähriger klettert über Dach in Club und erhält Anzeige

Nachdem man ihm mehrfach den Zutritt zu einem Hagener Nachtclub verwehrt hat, ist ein 19-Jähriger über das Dach in das Gebäude eingestiegen. Dabei wurde er in der Nacht auf Sonntag vom Sicherheitspersonal entdeckt und „umgehend wieder vor die Tür gesetzt“, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war zuvor vom Türsteher abgewiesen worden, weil er nicht angemessen gekleidet gewesen sei, sagte ein Sprecher. Damit habe er sich nicht zufrieden gegeben und stattdessen einen anderen Weg in den Club gesucht. „Denn schließlich war er dort verabredet“, hieß es weiter. Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet und ein Hausverbot erteilt.

