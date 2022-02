Niedersachsen : 14 Menschen durch Rauchgas bei Kellerbrand leicht verletzt

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfsburg sind 14 Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Rettungskräfte behandelten die Verletzten am Einsatzort, niemand musste in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Feuerwehr am Freitagabend zu dem Wohnhaus gerufen wurde, war demnach bereits starker Rauch aus dem Gebäude sichtbar. Einige Bewohner hatten das Haus bereits eigenständig verlassen. Weitere Bewohner des betroffenen Hauses und die eines Nachbargebäudes wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die meisten Bewohner konnten danach wieder in ihre Wohnungen. Zwei Wohnungen wurden durch den Brand unbewohnbar. Laut Polizei entstand ein hoher Schaden am Gebäude. Die Beamten nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf....

