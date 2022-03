Düsseldorf : 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Überfall

15 Monate nach dem brutalen Überfall auf eine Familie in Düsseldorf stehen inzwischen 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter bereit. Außerdem werden die Ermittler an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ versuchen, den Fall mit Hilfe der Öffentlichkeit doch noch aufzuklären, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Vier bis fünf bewaffnete und maskierte Räuber hatte die Familie am 15. Dezember 2020 in ihrer Wohnung überfallen. Sie bedrohten Vater, Mutter und Tochter mit Schusswaffen und fesselten sie. Dann erbeuteten die Gangster diverse Wertgegenstände. Nach etwa 45 Minuten konnten sich die Gefesselten selbst befreien und die Polizei alarmieren. Während der Tat...

