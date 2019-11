Künftige Doppelspitze : Spannung bis zum Schluss: SPD verkündet Stichwahl-Ergebnis

Die letzte Stimme ist abgegeben, jetzt wird gezählt im Willy-Brandt-Haus. Am Abend soll die sechs Monate lange Chefsuche ein Ende haben. Was heißt das für die GroKo?

von dpa

30. November 2019, 10:23 Uhr

Es ist die Stunde der Wahrheit für die SPD: Am frühen Abend soll feststehen, wer Deutschlands älteste Partei künftig führt.

Offiziell muss der Parteitag in einer Woche die neue Doppelspitze zwar noch bestätigen - doch das Mitgliedervotum gilt als entscheidend. Auch dafür, wie es künftig mit der großen Koalition weitergehen könnte.

Die rund 425.000 SPD-Mitglieder konnten ihre Stimme entweder für die Brandenburgerin Klara Geywitz und Vizekanzler Olaf Scholz abgeben, oder für die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und den früheren NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer rief die Partei auf, verantwortungsvoll mit dem Ergebnis umzugehen. «Die Zeit des internen Wettbewerbs ist jetzt vorbei. Die Entscheidungen sind demokratisch gefallen, das muss jeder akzeptieren», sagte sie der «Süddeutschen Zeitung».

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), in den vergangenen Tagen seien die Unterschiede zwischen den Bewerberteams deutlich geworden. «Wenn die Wahl jedoch getroffen ist, muss für alle gelten, hinter der neuen Parteiführung zu stehen und sie mit aller Kraft und von Herzen zu unterstützen», forderte sie.

Tatsächlich treffen Welten auf einander: Auf der einen Seite der machtbewusste Vizekanzler Scholz und seine pragmatische Team-Partnerin Geywitz, auf der anderen zwei Verfechter einer Politik der Ideale und der gesellschaftlichen Umverteilung. Verlässliche Prognosen für den Ausgang der Stichwahl gibt es nicht. In der ersten Runde mit damals noch sechs Teams lagen beide Gewinner eng beeinander. Scholz und Geywitz erhielten knapp 22,7 Prozent der Stimmen, Walter-Borjans und Esken gut 21 Prozent.

Seitdem haben Unterstützer auf beiden Seiten kräftig getrommelt - auch, um die Wahlbeteiligung nach oben zu treiben. Denn in der ersten Abstimmungsrunde hatte nur rund jedes zweite Parteimitglied überhaupt eine Stimme abgegeben. Geywitz und Scholz werden von einer ganzen Reihe von Bundestagsabgeordneten unterstützt, Esken und Walter-Borjans vor allem von linken Sozialdemokraten und den Jusos um Kevin Kühnert. Der will auf dem Parteitag in einer Woche womöglich einen der Vizechef-Posten der SPD übernehmen.

Auf dem Parteitag will die SPD auch die Zukunft der großen Koalition diskutieren. Das Ergebnis der Chefsuche könnte sie maßgeblich beeinflussen, denn Esken und Walter-Borjans liebäugeln mit einem Austritt. Sie wollen nur dann weitermachen, wenn die Union den Koalitionsvertrag erneuert und beispielsweise einem höheren Mindestlohn sowie weiteren Milliardeninvestitionen in Klima und Infrastruktur zustimmt. Geywitz und Scholz dagegen wollen das Bündnis mit der Union ohne Neuverhandlung des Koalitionsvertrags fortsetzen.

Außenminister Heiko Maas rief seine Partei dazu auf, die Sieger in jedem Fall zu unterstützen. «Wir brauchen absolute Geschlossenheit, um unsere Themen der sozialen Gerechtigkeit glaubwürdig zu verkörpern», sagte er. Eine starke SPD werde dringend «als Bastion gegen die neuen rechten Nationalisten» gebraucht. Die Partei müsse auch für mehr internationale Zusammenarbeit und Solidarität eintreten. «Wir sind mehr gefordert als jemals zuvor in den vergangenen Jahrzehnten», betonte Maas.

Dreyer ist der Meinung, dass die sechs Monate dauernde Chefsuche die Partei bereits vorangebracht hat. «Die SPD hat die Leidenschaft zurückgewonnen, das macht mich zuversichtlich», sagte sie der «Süddeutschen».