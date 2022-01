Nach 16 Jahren Beziehung : Schauspielerpaar: Jason Momoa und Lisa Bonet haben sich getrennt

Nach 16-jähriger Beziehung hat das Schauspielerpaar Jason Momoa und Lisa Bonet seine Trennung bekannt gegeben. "Die Liebe zwischen uns dauert an" schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung, doch ihre Ehe würde enden.

von dpa, Jan-Malte Wortmann

14. Januar 2022, 10:41 Uhr

Nach 16-jähriger Beziehung hat das Schauspielerpaar Jason Momoa und Lisa Bonet seine Trennung bekannt gegeben. "Die Liebe zwischen uns dauert an" schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung, doch ihre Ehe würde enden.

US-Schauspieler Jason Momoa und seine Frau und Kollegin Lisa Bonet gehen getrennte Wege. Ihre Liebe füreinander werde weiterleben, doch als Ehepartner würden sie sich trennen, teilte das Paar am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung auf Momoas Instagram-Konto mit.

Die Erklärung des Paares auf Instagram:

Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber "unwandelbar", heißt es weiter. Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (33).

Galten als Hollywood-Traumpaar

Lisa Bonet (54) wurde schon als Kind berühmt, als sie die Rolle der Denise Huxtable in der Fernsehserie "Die Bill Cosby Show" spielte. Bekannt ist auch ihre Rolle im Mystery-Thriller "Angel Heart" von 1987. 2017 verriet Jason Momoa in der Late-Night-Show mit James Corden, dass mit seiner Beziehung zu ihr ein Jugendtraum wahr geworden sei: "Schon immer, seit ich acht Jahre alt war und sie im Fernsehen gesehen habe, sagte ich 'Mama, die will ich!'".

Momoa (42) wurde in Honolulu auf Hawaii geboren und erlangte internationale Berühmtheit durch seine Rolle des Khal Drogo in "Game of Thrones". Als "Aquaman" war er in der Comicverfilmung "Justice League" und zuletzt im Science-Fiction-Blockbuster "Dune" auf der Kinoleinwand zu sehen.

Die beiden galten viele Jahre lang als eines der Traumpaare Hollywoods. Sie gingen im Partnerlook zu Premieren und schwärmten immer wieder voneinander in Interviews. Ein Paar waren die beiden schon seit 2004, offiziell geheiratet hatten sie allerdings erst 2017, abseits von Presse und medialer Aufmerksamkeit. Diese Ehe endet nun ebenso respektvoll, wie ihre Beziehung immer gewirkt hatte. "Wir befreien uns gegenseitig – um diejenigen zu werden, die wir lernen werden, zu sein...", schrieben sie weiter.