60. Jahrestag der Weltpremiere des ersten Bond-Films Foto: Pa/PA Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Kultfilme Zum 60. Jubiläum: James Bond bekommt Gitarre aus Hannover Von dpa | 03.10.2022, 11:27 Uhr

Anlässlich des 60. Jubiläums der James-Bond-Filme hat der deutsche Gitarrenhersteller Duesenberg einen besonderen Auftrag ausgeführt. Das Unternehmen mit Firmensitz in Hannover produzierte eine Gitarre für 007. Beim Jubiläumskonzert „The Sound of 007 in Concert“, das am Dienstag in der Londoner Royal Albert Hall stattfindet und anschließend im Stream gezeigt werden soll, wird Filmkomponist und Kurator David Arnold („Casino Royale“) die Gitarre spielen.