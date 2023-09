Brezel, Schlager und jede Menge roter Krawatten. Bei der jüngsten Aufzeichnung des ZDF-Fernsehgartens hat eine Gruppe von Störenfrieden Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel gewaltig die Stimmung verdorben. Rund 200 Mitglieder der selbsternannten Satire-Partei „Die Partei“, erkennbar an ihren charakteristischen Krawatten, mischten sich unter das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg und störten die zünftige Oktoberfest-Ausgabe der Sendung.

Ab Freitag gastiert der Fernsehgarten nun in Hamburg. Und auch „Die Partei“ hat sich wieder angekündigt.

„Partei“ hat offenbar erneut Tickets bekommen

„Wir freuen uns sehr auf den Fernsehgarten am 1. Oktober in unserer schönen Hansestadt und haben wieder ein paar tolle Überraschungen zum Mitmachen vorbereitet“, schreib der Hamburger Landesverband von „Die Partei“ auf Instagram. Mit einem P.S. versehen, heißt es weiter: „Mainz war nur die Generalprobe für die kommende Sendung aus Hamburg.“

Die Tickets für den Hamburger Fernsehgarten sind restlos ausverkauft. „Die Partei“ hat sich aber offenbar erneut einige Plätze gesichert. „Wir haben noch ein paar Tickets für die nächste Sendung in HH übrig. Interesse? Rote Krawatte nicht vergessen... Smiley!“, schreibt Parteivorsitzende Martin Sonneborn auf X (vormals Twitter).

Das ZDF dreht in Hamburg insgesamt zwei Sendungen an den Landungsbrücken. Eine Aufzeichnung erfolgt am 29. September, die Ausstrahlung ist am 8. Oktober. Zudem gibt eine Live-Show am 1. Oktober. Gedreht wird in den Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“.

ZDF auf Störer vorbereitet

Was genau die Satire-Partei in Hamburg plant, bleibt offen. Das ZDF ist auf weitere Störfälle vorbereitet. „Die Sicherheit von Publikum, Gästen und Mitarbeitenden hat für uns stets oberste Priorität – so auch beim ‚ZDF-Fernsehgarten on Tour‘ in Hamburg“, erklärt eine Sprecherin des Senders auf Anfrage.

Bei der letzten regulären Aufzeichnung des Fernsehgartens am vergangenen Samstag in Mainz tauchten mehrmals Männer mit roter Krawatte im Bild auf. Als sich Andrea Kiewel gerade mit dem Koch Armin Roßmeier über Laugengebäck-Rezepte austauschte, trat einer der Störenfriede ins Bild und wendete sich direkt an die 58-Jährige: „Ich kann Ihnen ein gutes Rezept erklären.“ Kiewel reagierte souverän und moderierte den Spaßvogel mit den Worten „Wollen wir das vielleicht nach der Sendung machen?“ zurück ins Publikum.

Es war nicht der einzige Zwischenfall: Im weiteren Verlauf der Sendung kippte etwa ein Schlipsträger grüne Farbe in den Pool des Fernsehgartens. Ein anderer badete sogar darin. Die Sicherheitskräfte führten nach Angaben des ZDF während der Sendung zwei „Die Partei“-Freunde ab.

Hintergrund der Aktion war laut Sonneborn eine Wette darüber, was mehr Aufmerksamkeit erhalten werde: „Der Überfall unseres ‚Wertepartners‘ (Kommissionspräsidentin von der Leyen) Aserbaidschan auf die kleine Demokratie Bergkarabach – oder die Tatsache, dass Die Partei beim Fernsehgarten in den Pool pinkelt.“

Für Sonneborn stand hinterher fest: „Alle, die auf Bergkarabach gesetzt haben, haben klar verloren.“