Am 29. Juni 1986 strahlte das ZDF die erste Ausgabe des „Fernsehgartens“ aus. 37 Jahre später wird die beliebte Sendung mittlerweile von Andrea Kiewel moderiert, die bekannte Persönlichkeiten aus Musik und Fernsehen begrüßt.

Doch am heutigen Sonntag, den 20. August müssen sich Fans des „ZDF-Fernsehgartens“ nach einer Alternative umsehen müssen. Das ZDF hat sein Programm geändert und zeigt das Finale der Frauenfußball-WM zwischen England und Spanien. Der Anstoß erfolgt um 12 Uhr und fällt damit direkt in den Zeitraum, in dem ansonsten Andrea Kiewel ihre Sendung moderiert.

Erst im vergangenen Monat hatte das ZDF den Sendeplatz des „ZDF-Fernsehgartens“ ändern müssen. Die Ausstrahlung der „Mallorca“-Ausgabe begann am 30. Juli nicht wie gewohnt um 12 Uhr, sondern erst gegen 13.35 Uhr. Grund war auch hier die Fußball-WM der Frauen.