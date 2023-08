Seit 60 Jahren gibt es die Fußball-Bundesliga. 32 Mal landete am Ende der FC Bayern München ganz vorn. An diesem Freitag beginnt die neue Saison in der ersten Liga. Mit dabei sind neue Stars und neue Vereine. Ob am Ende auch ein neuer Meister jubeln darf?



Neuer Weltstar: Seit Wochen ist überall von Harry Kane die Rede. Der neue Superstar der Bundesliga wechselte von Tottenham Hotspur in England zum FC Bayern München. In der englischen Liga erzielte Harry Kane in der vergangenen Saison 30 Tore. So soll es in der deutschen Liga nun weitergehen. „Natürlich will ich in meinem ersten Spiel direkt Tore schießen“, sagte er zu Reportern. An diesem Freitag ist er mit seinem Team bei Werder Bremen zu Gast.



Neuer Nationalspieler: Diesen Fußballer kennst du vielleicht schon aus der deutschen Nationalmannschaft. Der Außenverteidiger Robin Gosens hat schon 16 Mal für Deutschland gespielt. In der Bundesliga war er bislang aber noch nicht unterwegs. Zuletzt spielte er für Vereine im Land Italien, zum Beispiel Inter Mailand. Nun wechselte er nach Deutschland zum 1. FC Union Berlin. „Ich habe richtig Bock“, schrieb er zu seinem Wechsel im Internet.



Neue Vereine: Zwei Mannschaften schafften den Aufstieg in die Bundesliga: SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim. Die Heidenheimer aus Süddeutschland spielen das erste Mal in der höchsten deutschen Liga. „Wir wissen nicht, was uns genau erwartet“, sagt der Trainer Frank Schmidt. „Jedes Spiel wird für uns etwas Besonderes sein.“ Das Ziel der beiden Clubs: Bloß nicht gleich wieder absteigen!



Neuer Meister? Ende Mai war Borussia Dortmund ganz nah dran. Doch im letzten Moment verspielten sie die Deutsche Meisterschaft. Am Ende der Saison jubelte also wieder mal der FC Bayern, zum elften Mal nacheinander. Auch in der neuen Saison tippen die meisten Bundesliga-Clubs wieder auf die Bayern als Meister. Manche hoffen aber auch auf Vereine wie Dortmund, Leipzig und Leverkusen.