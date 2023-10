Die Gerüchte, wer der nächste James-Bond-Darsteller werden könnte, ändern sich beinahe ständig. Zwei Jahre nach dem letzten Bond-Film „No time to die“ von Daniel Craig müssen sich die Fans des Geheimagenten weiter in Geduld üben.

Die Gerüchteküche brodelt vor allem im Vereinigten Königreich, wer in die Fußstapfen von Daniel Craig treten könnte. Nach 15 Jahren und fünf Bond-Filmen wollte der 55-Jährige sich wieder anderen Filmprojekten zuwenden. Seitdem werden immer wieder vor allem britische Schauspieler als Nachfolger ins Spiel gebracht. Lange Zeit galt „Luther“-Darsteller Idris Elba als potenzieller James Bond, doch er selbst bekräftigte, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei. Auch „Superman“ Henry Cavill wurde von britischen Buchmachern ins Spiel gebracht, genauso wie „Bridgerton“-Star Regé-Jean Page.

Nein, nicht Brad Pitt (l) sondern Schauspieler Aaron Taylor-Johnson könnte der neue James Bond werden. Foto: imago-images/Aflo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aaron Taylor-Johnson aktuell hoch im Kurs

Einem Bericht der englischen „Daily Mail“ und diversen Wettbüros zufolge, soll sich aktuell aber ein anderer Schauspieler als Favorit herauskristallisiert haben: Aaron Taylor-Johnson.

Der in Deutschland noch relativ unbekannte britische Schauspieler wurde durch seine Rolle in „Bullet Train“ 2022 bekannt, in dem Actionfilm spielt Hollywood-Star Brad Pitt die Hauptrolle. 2017 wurde Taylor-Johnson mit einem Golden Globe ausgezeichnet für seine Nebenrolle in dem Tom-Ford-Film „Nocturnal Animals“. Er spielte auch in den Blockbustern „The Return of the First Avengers“ und „Avengers: Age of Ultron“ mit. In „Tenet“ arbeitete der 33-jährige Brite mit Regisseur Christopher Nolan zusammen. Nolan gilt als möglicher Bond-Regisseur.

Schlagzeilen machte Taylor-Johnson mit seiner Beziehung zur Regisseurin und Fotografin Sam Taylor-Johnson. Beide lernten sich 2009 kennen, als Aaron Taylor-Johnson erst 19 Jahre alt war, seine zukünftige Frau aber schon 42. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Dem Vernehmen nach haben die Produzenten ihre Suche nach dem siebten James-Bond-Darsteller noch gar nicht richtig begonnen.

Weiterlesen: Ex-Bond Pierce Brosnan nennt seine Favoriten für die 007-Rolle