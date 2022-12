WM Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Fußball-WM Weniger Zuschauer bei der WM Von dpa | 19.12.2022, 12:28 Uhr

Fernseher an und Fußball einschalten: Das haben am Sonntagnachmittag eine Menge Menschen in Deutschland gemacht. Fast 14 Millionen schauten sich im TV an, wie Argentinien in einem spannenden Spiel Frankreich besiegte. Obwohl es das Finale der Weltmeisterschaft war, war es in Deutschland nicht das am meisten geschaute Spiel dieser WM. Die größte Zahl an TV-Zuschauern und TV-Zuschauerinnen hatte bei uns das WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica mit mehr als 17 Millionen.