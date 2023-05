Guardians of the Galaxy 3: Der Schaupsieler Fahri Yardim spricht Rocket. Foto: Disney/Marvel/Claudius Pflug up-down up-down Guardians of the Galaxy 3 Fahri Yardim fordert mehr Nacktheit für Hulk Von Daniel Benedict | 06.05.2023, 15:01 Uhr

In „Guardians of the Galaxy 3“ leiht Fahri Yardim dem Waschbären Rocket wieder seine Stimme. Im Interview wirft der Schauspieler große Fragen zum Marvel-Universum auf und macht Andeutungen über sein „Jerks“-Nachfolge-Projekt mit Christian Ulmen.