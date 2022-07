In ihrem Haus wurde Ivana Trump tot aufgefunden. FOTO: dpa/Mary Altaffer up-down up-down Im Alter von 73 Jahren Was genau ist passiert? Ivana Trump ist nach Unfall gestorben Von dpa | 16.07.2022, 09:00 Uhr

Wie die Gerichtsmedizin in New York mitteilt, ist Ivana Trump nach einem Unfall gestorben - das steht in dem Bericht.