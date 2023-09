Auftritt in Hamburg Sänger aus Niedersachsen an Krebs erkrankt: ESC-Band muss Tour absagen Von dpa | 21.09.2023, 15:50 Uhr Danny Estrin mit der Band Voyager beim ESC in Liverpool: Der Frontmann aus Niedersachsen ist an Krebs erkrankt. Foto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down

Beim ESC in Liverpool belegte die Band Voyager den neunten Platz. Die Australier veröffentlichten in diesem Jahr ihr achtes Studioalbum. Nun wendet sich Frontmann Danny Estrin, der aus Niedersachsen stammt, mit einer schweren Nachricht an die Fans.