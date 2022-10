Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Fahndung Viele Hinweise zu gesuchtem Schläger bei „xy...ungelöst“ Von dpa | 13.10.2022, 11:33 Uhr

Ein Fahndungsaufruf bei „Aktenzeichen xy...ungelöst“ zu einem Verbrechen in Hamburg-Wilhelmsburg ist auf große Resonanz gestoßen. „Es sind wahnsinnig viele Anrufe eingegangen“, sagte Kriminalhauptmeister Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern gegen Ende der ZDF-Sendung am Mittwochabend. Die Hinweise hätten sich auch auf das gezeigte Phantombild des mutmaßlichen Täters bezogen. Der Unbekannte soll am frühen Morgen des 27. Oktober 2020 einen 23-jährigen Mann so heftig geschlagen haben, dass dieser zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.