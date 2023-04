TV-Star Christian Redl wird 75 Foto: Thomas Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down Medien TV-Star Redl wünscht sich mehr Bewusstsein für Sprache Von dpa | 17.04.2023, 06:29 Uhr

Der Schauspieler Christian Redl (74, „Spreewaldkrimi“) nimmt im Alltag einen Verfall der deutschen Sprache wahr. „Wenn ich jungen Leuten zuhöre, kann ich oft nur daraus schließen, dass in der Schule kein Wert darauf gelegt wird, was für eine unglaublich reiche Sprache das Deutsche ist. Ich halte das für ein Zeichen kultureller Verwahrlosung“, sagte Redl der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Je mehr die Sprache verkümmert, desto mehr verkümmern ja auch die Gedanken. Denn das verkürzte Reden und das Stammeln, das man oft hört, verkürzen das Denken.“ Ein komplexer Gedankengang sei mit so einer Sprache gar nicht möglich.