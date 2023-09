Er bewundere allerdings die Kollegen, die beide Metiers wunderbar beherrschen. Koeberlin wirkte zu Beginn seiner Laufbahn auch in renommierten Bühnenhäusern wie dem Maxim-Gorki-Theater und der Spielstätte „Baracke“ des Deutschen Theaters in Berlin.



Auf dem Bildschirm ist der vielfältige Krimi-Ermittler („Kommissar Marthaler“, „Hartwig Seeler“) jetzt mal wieder von einer anderen Seite zu erleben: In der ZDF-Gesellschaftskomödie „Gäste zum Essen“ am Donnerstag um 20.15 Uhr spielt er einen Ehemann und Vater, dessen familiäre Beziehungen nicht das sind, was er bisher geglaubt beziehungsweise vorgegeben hat. Nach dem Drehbuch und unter der Regie von Carolin Otterbach wirken dabei etwa auch Neda Rahmanian, Josefine Preuss und Maximilian Grill mit.