Als Howard Ashman die Songs zu „Arielle“ schrieb, bekam er seine HIV-Diagnose. Foto: imago images / United Archives up-down up-down Tragik des Trickfilms Tod des „Arielle“-Texters: Das Aids-Drama hinter den Disney-Songs Von Daniel Benedict | 25.05.2023, 06:02 Uhr

Mit dem „Arielle“-Remake sind die Disney-Hits wieder in aller Munde. Die Geschichte dahinter ist tragisch. Der Texter Howard Ashman starb 1991 mit 40 Jahren an Aids. Filmkomponist Alan Menken erinnert im Gespräch an den Kollegen.