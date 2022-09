Schauspieler Bausch Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Gefängnisarzt „Tatort“-Star Bausch: Vor jedem Verbrechen ein Scheitern Von dpa | 10.09.2022, 08:51 Uhr

Nach mehr als 30 Jahren als Gefängnisarzt ist Joe Bausch (69) überzeugt, dass Verbrecher eines gemeinsam haben. „Alle sind vorher gescheitert in irgendeiner Weise“, sagte Bausch, der auch als Gerichtsmediziner aus dem Kölner „Tatort“ (WDR) bekannt ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Gescheitert an der eigenen Lebensplanung, gescheitert an der Erwartung an eine Beziehung, gescheitert an den eigenen Ansprüchen an das Leben, die sie nicht bedienen konnten.“