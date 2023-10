Fernsehen „Tatort“-Kultkrimis jetzt auch in Amerika zu sehen Von dpa | 23.10.2023, 14:32 Uhr | Update vor 28 Min. Götz George Foto: picture alliance/Horst Ossinger/dpa up-down up-down

Kult-Ermittler Horst Schimanski darf jetzt auch vor US-Zuschauern fluchen und prügeln. Die beliebten „Tatort“-Krimis aus Duisburg, Münster, Dortmund und Köln sind erstmals in Amerika zu sehen. Das teilte die Vertriebsfirma Beta Film am Montag mit. „Während der Fernsehmesse in Cannes verkaufte Beta Film 250 „Tatort“-Stunden an die US-Streaming-Plattform MHz Choice.“