Seit 1999 berichtet Susanne Daubner nahezu täglich einem Millionenpublikum die aktuellen Nachrichten des Tages. Nach über 24 Jahren vor der Kamera sammelt sich ein Repertoire an lustigen Momenten an. Den Ruf als Meme-Königin unter den „Tagesschau“-Sprechern besiegelte Daubner, als sie 2021 das Jugendwort des Jahres vorlas. Ein Meme meint ein Bild oder ein Video, das einen lustigen oder sarkastischen Inhalt hat.

Ihr aktueller Lachanfall reiht sich ein in eine Liste amüsanter Momente.

Die lustigsten Momente von Susanne Daubner

Der Putzmann vor der Kamera

Im Jahr 2000 begrüßte nicht nur die Tagesschausprecherin die Zuschauer. Aus dem Off hörte man einen Mann, der nach ihrer Begrüßung „Guten Morgen“ fröhlich mit „Morgen“ antwortete. Wenig später, Daubner war sichtlich vertieft in die Nachrichten, machte er sich an den Mülleimern zu schaffen, die neben der Moderatorin standen. Wie später herauskam, handelte es sich um den Putzmann, der während der Sendung für Sauberkeit sorgen wollte.

Lachanfall aufgrund von technischen Problemen

Während der Tagesthemen 2012 kam es schon einmal zu einem Lachanfall bei Susanne Daubner. Irritiert von abgespielten Tönen im Hintergrund versuchte sie die Nachrichten weiter vorzutragen. Als die Geräusche nach einiger Zeit allerdings immer noch zu hören waren, war es um die Nachrichtensprecherin geschehen und sie fing an zu lachen.

Verwirrung nach der Sendung

Djokovic gewinnt gegen Kyrgios Wimbledon. Das war die letzte Nachricht der Sendung. Anscheinend stimmten die Informationen auf dem Zettel von Daubner und die auf dem Teleprompter nicht überein. Nachdem sie die Zuschauer verabschiedet hatte, schaute sie verwirrt auf ihre Notizen vor sich.

Mit dem Jugendwort 2021 wurde sie zum Hit im Internet

Das erste Mal viral im Internet ging Susanne Daubner mit dem Vorlesen der Jugendwörter 2021. Seitdem werden jährlich die zur Wahl stehenden Wörter und der Gewinner von ihr vorgetragen.

Lachanfall zu Beginn der „Tagesschau“

Mitten in den Morgennachrichten vom 27. September bekam Susanne Daubner einen hartnäckigen Lachanfall. Immer wieder versuchte sich die 62-Jährige zu fangen – allerdings erfolglos. Im Internet kam der Zwischenfall gut an. Von „So sympathisch, einfach nur herrlich“ bis hin zu „Susanne Daubner Vollprofi mit Charm!! Sehr sympathische Szene“, kommentierten Nutzer den Beitrag der „Tagesschau“ auf X (ehemals Twitter).