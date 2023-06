Im Juni 2022 hat der Streaming-Dienst Netflix offiziell bestätigt, was eigentlich schon bekannt war: „Squid Game“ bekommt eine 2. Staffel. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (51) kündigte bereits 2021 eine Fortsetzung an – nur zwei Monate nach dem internationalen Start der südkoreanischen Serie. Mittlerweile gibt es immer mehr Details zur neuen Staffel.

Netflix zeigt bei TUDUM-Event neue „Squid Game“-Darsteller

Im Rahmen des Fan-Events TUDUM bestätigte Netflix, dass bekannte Figuren aus der 1. Staffel auch in der neuen Staffel dabei sein werden. Dazu gehören neben Hauptfigur Seong Gi-hun mit der Nummer 456 (gespielt von Lee Jung-jae, 50) auch der Frontmann (Lee Byung-hun, 52). Zudem taucht der Anzugträger mit dem Aktenkoffer (Gong Yoo, 43) für eine weitere Partie des traditionellen koreanischen Spiels Ddakji auf.

Außerdem wurden vier neue Spieler in einem Teaser vorgestellt. Der Erste ist Yim Si-wan (34), Schauspieler und Sänger der südkoreanischen Boyband ZE:A. Auch die K-Drama-Darsteller Kang Ha-neul (33) und Park Sung-hoon (38) wagen sich ins Squid Game. Das kreative Multitalent Yang Dong-geun (44), auch bekannt als Rapper YDG, rundet die Cast-Erweiterung ab. Eine neue weibliche Teilnehmerin wurde nicht vorgestellt.

Netflix veröffentlicht ersten „Squid Game“-Teaser

Im ersten kurzen Teaser zur Fortsetzung der Netflix-Original-Serie ist nicht viel zu sehen. Die Vorfreude bei den Fans weltweit war nach der Ankündigung dennoch groß.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Clip auf Twitter und Youtube millionenfach geklickt. Das Interesse ist riesig. Kein Wunder, „Squid Game“ ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Sie hat mit ihren neun Folgen laut Nachrichtenagentur Bloomberg einen Wert von 900 Millionen US-Dollar. Und spielte damit die Produktionskosten der 1. Staffel in Höhe von 21,4 Millionen Dollar um das 42-Fache wieder ein.

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk enthüllt erste Infos

Neben dem Teaser wurde auch eine Nachricht des Autors, Produzenten und Regisseurs von „Squid Game“ veröffentlicht. Hwang Dong-hyuk schreibt: „Freuen wir uns gemeinsam auf eine ganz neue Runde.“ Staffel 2 sei bereits in Arbeit.

Ein Blick hinter die Kulissen von Staffel 1: Regisseur Hwang Dong-hyuk gibt Schauspieler Lee Jung-jae (r.) Anweisungen. Foto: Noh Juhan/Netflix

Gleichzeitig bedankt er sich bei den zahlreichen Fans weltweit. „Es hat zwölf Jahre gedauert, bis die 1. Staffel von Squid Game im vergangenen Jahr zum Leben erweckt wurde. Aber es dauerte nur zwölf Tage, bis Squid Game die beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten wurde.“

Zudem wurden erste Details zu Staffel 2 veröffentlicht. So wird der Freund der überlebensgroßen Psycho-Puppe mit den Scanner-Augen Young-hee, die auch im ersten Teaser zu sehen ist, vorgestellt: Cheol-su.

Den Augen von Young-hee entgeht nichts. Ob ihr Freund Cheol-su auch so eine mörderische Puppe ist? Foto: Netflix

Wann startet „Squid Game“ Staffel 2?

Im Februar 2023 erklärte „Squid Game“-Hauptdarsteller Lee Jung-jae in einem Interview mit der südkoreanischen „Ilgan Sports“, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel im Sommer 2023 beginnen werden. Sie sollen etwa zehn Monate dauern. Es dauert also noch eine ganze Weile, bis es tatsächlich weitergeht.

Bereits im vergangenen Jahr kündigte „Squid Game“-Schöpfer Hwang Dong-hyuk auf der internationalen Messe für TV und Medien MIPTV in Cannes an, dass er auf einen Start von Staffel 2 Ende 2024 hoffe.

Was passiert in Staffel 2?

Auch inhaltlich gab Hwang Dong-hyuk zumindest einen kleinen Einblick in Staffel 2 von „Squid Game“. So soll es neue Spiele geben. Und: „Ich möchte die Frage stellen, ob echte Solidarität zwischen Menschen möglich ist“, sagt er im Interview mit „Vanity Fair“.

Sang-woo (Park Hae-soo, 40), Gi-hun (Lee Jung-jae) und Sae-byeok (Jung Ho-yeon, 27) sind kampfbereit. Schon in Staffel 1 war Zusammenhalt der Weg zum Erfolg. Foto: Noh Juhan/Netflix

Für eine weitere Spielrunde hat sich der Hauptcharakter Gi-hun bereits am Ende von Staffel 1 angemeldet. „Ich möchte wissen, wer ihr seid. Und wie ihr so etwas anderen Menschen antun könnt“, teilte er per Telefon mit. An dieses Gespräch dürfte Staffel 2 anknüpfen.

Worum geht es in „Squid Game“?

456 Menschen in verzweifelter Lage treten als Kandidaten in einem Spiel auf Leben und Tod gegeneinander an. Dafür müssen sie mehrere Runden von koreanischen Kinderspielen überstehen. Das klingt harmlos, doch wer verliert, stirbt. Am Ende winkt ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won (rund 34 Millionen Euro), das den Gewinner aus seiner Misere erlösen kann.

Jeder Teilnehmer hat seine ganz persönliche Geschichte. Foto: Noh Juhan/Netflix

Die Serie ist eine Gesellschaftskritik, die nicht nur in Südkorea den Nerv der Zeit getroffen hat. Die Corona-Pandemie verstärkte die Frage nach dem Zusammenhalt der Menschen in einer schwierigen Lage.

Echtes „Squid Game“ angekündigt

Nur wenige Tage, nachdem der Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, kündigte Netflix ein echtes „Squid Game“ an. International werden 456 Kandidaten für die Spielshow „Squid Game – The Challenge“ gesucht. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 4,56 Millionen Dollar.

Um ihr Leben fürchten müssen die Bewerber nicht. „Das Schlimmste ist es, mit leeren Händen nach Hause zu gehen“, heißt es auf der offiziellen Bewerbungsseite. Die Dreharbeiten begannen Anfang 2023. Netflix enthüllte auf dem TUDUM-Event in Brasilien auch den Starttermin: Im November soll das echte Spiel beginnen.

Wer in einer möglichen Folgestaffel mitmachen möchte, kann sich bereits vormerken lassen. Die Teilnehmer müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen gültigen Reisepass besitzen und Englisch sprechen können.

Kritik von Schulen und Psychologen

Doch „Squid Game“ sorgt nicht nur für Freudentaumel. International wurde die Brutalität in der Serie angeprangert. An deutschen Schulen und Kitas spielten Kinder und Jugendliche beispielsweise die Szenen aus „Rotes Licht, grünes Licht“ nach. Wenn die „Puppe“ aufhört zu sprechen, dürfen sich die Spieler nicht mehr bewegen. In der Serie wird erschossen, wer das nicht schafft. Statt Tod drohten auf den Schulhöfen Ohrfeigen.

Gewaltdarstellungen sind bei „Squid Game" Teil des Programms. Foto: Noh Juhan/Netflix

Lehrer und Psychologen sensibilisierten Eltern für das Thema und wiesen auf die „Altersbeschränkung“ des Streaming-Dienstes hin. Netflix empfiehlt die Serie für Zuschauer ab 16 Jahren.

