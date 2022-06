Nach dem Erfolg der Netflix-Original-Serie „Squid Game“ musste eine 2. Staffel her. Jetzt hat Netflix sie offiziell angekündigt. Was bisher bekannt ist.

„Squid Game“ geht in die 2. Runde. Welche tödlichen Spiele erwarten die Teilnehmer wohl in dieser Staffel?

Am 12. Juni 2022 hat der Streaming-Dienst Netflix offiziell bekannt gegeben, was eigentlich schon jeder wusste: „Squid Game“ bekommt eine 2. Staffel. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (51) kündigte bereits im November 2021 eine Fortsetzung an. Zwei Monate nach dem internationalen Start der südkoreanischen Serie. Doch nun gibt es weitere Details.

Netflix veröffentlicht ersten „Squid Game"-Teaser In einem kurzen Teaser zur Fortsetzung der Netflix-Original-Serie ist nicht viel zu sehen, aber die Vorfreude bei den Fans weltweit dürfte groß sein. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Clip auf Twitter millionenfach geklickt. Das Interesse ist riesig. Kein Wunder, „Squid Game" ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Die neun Folgen umfassende Serie hat laut Nachrichtenagentur Bloomberg einen Wert von 900 Millionen US-Dollar. Sie spielte damit die Produktionskosten der 1. Staffel in Höhe von 21,4 Millionen Dollar um das 42-Fache wieder ein. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk enthüllt erste Infos Neben dem Teaser wurde auch eine Nachricht des Autors, Produzenten und Regisseurs von „Squid Game" veröffentlicht. Hwang Dong-hyuk schreibt: „Freuen wir uns gemeinsam auf eine ganz neue Runde." Staffel 2 sei bereits in Arbeit. Ein Blick hinter die Kulissen von Staffel 1: Regisseur Hwang Dong-hyuk gibt Schauspieler Lee Jung-jae (r.) Anweisungen.