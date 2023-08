Beisetzung in Irland Trauer um Sinéad O'Connor: Fans verabschieden sich von der Sängerin Von dpa | 08.08.2023, 13:36 Uhr Sängerin Sinéad O‘Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Foto: Sebastian Silva/EFE/epa/dpa up-down up-down

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist am 26. Juli im Alter von 56 Jahren in London gestorben. In ihrer Heimat verabschieden sich die Fans unter großem Andrang von ihrem Idol.