Senta Berger wird am 13. Mai 1941 in Wien geboren und wächst in einfachen Verhältnissen auf. Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater ein Musiker, der sie schon im Vorschulalter bei öffentlichen Auftritten singen lässt. Noch als Teenager dreht Berger erste Filme und spielt am Theater in der Josefstadt. In den 50ern ist ihre Karriere eng mit dem Produzenten Artur Brauner verbunden, mit dem sie leichte Unterhaltungsfilme dreht.

In den 60ern folgt der Sprung ins internationale Kino. Nun arbeitet Berger mit Stars wie Sinatra, John Wayne und Alain Delon. In den 80ern erfindet sie sich noch einmal neu und erarbeitet sich in TV-Formaten wie „Kir Royal“ und „Die schnelle Gerdi“ den Status einer Volksschauspielerin. Nach der Jahrtausendwende ist ihre prägende Rolle die Ermittlerin Eva-Maria Prohacek in den ZDF-Krimis „Unter Verdacht“. Seit 1966 ist Berger mit dem Regisseur Michael Verhoeven verheiratet, mit dem sie die gemeinsame Sentana-Filmproduktion gründet. Das Paar hat zwei Söhne, den Regisseur Simon und den Schauspieler Luca Verhoeven. Bergers neuer Film „Weißt du noch“ läuft ab dem 21. September im Kino.