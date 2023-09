„Es war ein Albtraum“ Schock für Elyas M‘Barek: Einbrecher überraschten Schauspieler im Schlaf Von Jule Pinno | 21.09.2023, 12:06 Uhr Der Schauspieler Elyas M‘Barek und seine Frau Jessica leben mittlerweile in New York. Archivfoto: IMAGO IMAGES / Metodi Popow up-down up-down

In ihrem Haus auf Ibiza erlebten Elyas M‘Barek und seine Frau Jessica ein „traumatisches Erlebnis“. Mitten in der Nacht drangen Einbrecher in das Gebäude des Ehepaars ein.